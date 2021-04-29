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Tarih belli oldu: Emekliye zamlı ikramiye!

Emeklinin zamlı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu... Başkan ’ın zamlı ikramiye müjdesinin ardından hazırlıklar hızlandı. Zam 13.2 milyon kişiye ödemeyi artıracak. Emekliler bin 100 lira alırken, dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. Peki, emeklilere verilecek olan zamlı ikramiye ne zaman hesaplara yatırılacak? İkramiyeden kimler yararlanabilir? Kim, ne kadar alacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Tarih belli oldu: Emekliye zamlı ikramiye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ikramiye zammı, başta emekliler olmak üzere 13.2 milyon kişinin alacağı parayı artıracak. Hazırlıklar hızlanırken, ödemenin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.



KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.




NE KADAR ÖDENECEK?
Emekliler bin 100 lira alacak. Ölüm aylığı alanlara ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.



2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.




KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.



NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bu tarihe kadar ikramiye hesaplara yatırılacak. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta ödeme yapılacak.



BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.



KİM, NE KADAR ALACAK?

: 1.100 TL

ÖLÜM AYLIĞI (% 75): 825 TL

ÖLÜM AYLIĞI (% 50): 550 TL



ÖLÜM AYLIĞI (% 25): 275 TL

2 AYLIK ALANA: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...



SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANA: İş göremezlik derecesi oranında...

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