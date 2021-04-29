Milyonlar için 30 Nisan son gün! Emekli, esnaf ve borcu olana imkanlar sunuluyor





4- ESNAFA 3'LÜ DESTEK

Esnafa yönelik 3 büyük destekten yararlanmak için başvuru süresi 30 Nisan'da sona erecek.



İşte bu destekler:



KİRA VE HİBE DESTEĞİ



Kimler yararlanacak?:

Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf. (Terzi, berber, kantinci, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye gibi)



Ne ödenecek?: 3 ay boyunca ayda 1.000 lira hibe desteği. Ayrıca yine 3 ay boyunca aylık büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği.



Nasıl başvurulacak?: e-Devlet üzerinden başvurulacak.



CİRO KAYBI DESTEĞİ

Kimler yararlanacak?:

Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen ve cirosu 3 milyon liranın altında olup 2020 yılında yüzde 50 ve fazla kayıp yaşayan lokanta restoran ve kafeler.



Ne ödenecek?: Kayıp cironun yüzde 3'ü ödenecek. Bu rakam 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmayacak.



Nasıl başvurulacak?:

Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.

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