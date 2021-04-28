Esnafların 12 maddelik talep listesi Bakan Muş’a sunuldu! Faizsiz borç erteleme, KDV ve ÖTV indirimi masada

ESNAFTAN 12 MADDELİK TALEP LİSTESİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret 17 günlük tam kapanma döneminde esnafa destek verilmesini istedi. Palandöken, Bakan Muş'a esnafa vergi muafiyeti, faturaların geçici olarak devlet tarafından ödenmesi, zordaki esnafın borçlarının ertelenmesi başta olmak üzere 12 maddelik talep listesi sundu. Başkan Palandöken, esnaf ve sanatkarların vergi ile geçmiş döneme ilişkin, kredi dâhil, tüm banka borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi. Palandöken, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını, borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesini, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi ile bankalara olan tüm borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Listede, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV, KDV indirimi, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi, yeni başvurulara imkân tanınması, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamındaki işyerleri dışındaki esnafa nakdi destek sağlanması başlıkları da yer aldı.