Esnafların 12 maddelik talep listesi Bakan Muş’a sunuldu! Faizsiz borç erteleme, KDV ve ÖTV indirimi masada
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 12 maddelik yeni talep listesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a sundu. Bakan Muş, listedeki borçların faizsiz ertelenmesi konusunu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı ile görüşecek. Bakan Muş, ticari araçların kullandığı akaryakıtta ÖTV ve KDV'nin indirilmesi konusunu da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile görüşeceğini kaydetti.
Hükümet, artan vaka ve vefatlar nedeniyle tam kapanma kararı alırken esnafı korumaya yönelik destekler devrede olmaya devam ediyor. Kira, gelir ve ciro kaybı desteğinin yanı sıra Mayıs ayında çalışanlara prim, ücretsiz izne ayrılan sigortalılara destek sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan, bu süreçte esnafın ciddi sıkıntılar yaşadığını bildiklerini belirterek, "Kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edecek" dedi. Bakan Elvan, pandemi döneminde esnaf destek paketi işletme kredisi kapsamında 763 bin esnafa 18.9 milyar lira, paraf esnaf kart için de 12.8 milyar lira olmak üzere 31.7 milyar lira kredi desteği sağlandığını söyledi.
ELVAN: 5.7 MİLYARLIK TAKSİT ERTELENDİ
Esnafa pandemi döneminde verilen destekler Meclis gündemine taşındı. Bakan Elvan konuya ilişkin sorulara yanıt verirken, 828 bin esnaf ve sanatkarın toplam 5.7 milyar liralık kredi taksiti ertelendiğini anımsattı. Bakan Elvan, "Türkiye genelinde salgın nedeniyle zarar gören esnafın kredi borçlarının ertelenmesi için üç Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Bu kapsamda vadesi gelen Hazine faiz indirimli kredilerin geri ödemeleri faizsiz olarak 3 ay süreyle ertelendi. Şubat ayında alınan kararla da Ocak ile Haziran tarihleri arasında vadesi dolan kredi taksitleri, taksit sayısı değişmeksizin kalan vadeye yayılmak üzere ertelendi. Beyanname, bildirim verme, vergi ödeme başta olmak üzere vergisel yükümlülükleri uzatıldı. Geliri düşük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Söz konusu destek paketleri kapsamında yasal takip işlemi yapılan esnaf ve sanatkâr bulunmamaktadır" dedi.
VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ERTELENDİ
Bakan Elvan, çeşitli tarihlerde yayımlanan sirkülerle mükelleflerin beyanname, bildirim verme, vergi ödeme başta olmak üzere bazı vergisel yükümlülüklerinin sürelerinin uzatıldığını anımsattı. Bakan Elvan, bu konuda yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine ya da tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerdeki mükellefler mücbir sebep hükümlerinden faydalandı. Mücbir sebep hali Aralık 2020 tarihinde başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihine kadar devam etmesi ve mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Ekonomi reform paketi kapsamında geliri düşük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak."
"ESNAFIN SIKINTI YAŞADIĞINI BİLİYORUZ"
Salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına karşın bu yıl 46.5 milyar liralık ekstra giderin olduğunu anımsatan Bakan Elvan, "Bunun 12.3 milyar lirası vazgeçilen gelirlerden, 34.2 milyar lirası harcamadan kaynaklanıyor. Bütçe imkânlarımız kapsamında destek vermeye gayret ediyoruz. Bu dönemde esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak" değerlendirmesini yaptı.
ESNAFTAN 12 MADDELİK TALEP LİSTESİ
TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret 17 günlük tam kapanma döneminde esnafa destek verilmesini istedi. Palandöken, Bakan Muş'a esnafa vergi muafiyeti, faturaların geçici olarak devlet tarafından ödenmesi, zordaki esnafın borçlarının ertelenmesi başta olmak üzere 12 maddelik talep listesi sundu. Başkan Palandöken, esnaf ve sanatkarların vergi ile geçmiş döneme ilişkin, kredi dâhil, tüm banka borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi. Palandöken, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını, borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesini, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi ile bankalara olan tüm borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Listede, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV, KDV indirimi, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi, yeni başvurulara imkân tanınması, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamındaki işyerleri dışındaki esnafa nakdi destek sağlanması başlıkları da yer aldı.
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