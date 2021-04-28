Son dakika: Esnafa "tam kapanma" desteği yolda! A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Esnafa 17 günlük tam kapanma destekleri neler olacak? Destekler salgın bitene kadar sürecek mi? Destek paketi ne zaman açıklanacak? Esnafın talepleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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