Toplum Yararına Program kapsamında çalışanların sözleşme süreleri uzatılabilecek
Hükümet bugüne kadar yaklaşık 20 bin programla 2 milyona yakın vatandaşın çalıştığı Toplum Yararına Program kapsamında çalışanların sözleşme sürelerini uzatılabilecek. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyar liralık kaynak aktarılan toplum yararına kamuda yol bakımı, okul güvenliği gibi çalıştırılan dezavantajlı kesimler özel sektöre de yönlendirilecek.
Toplum yararına işlerle işgücü piyasasına girişi zor olan gruplar kategorize edilerek zorluk seviyesi ve kalınan süreye göre artan oranda teşvik verilmesi öngörülüyor. Buna göre artık kamuya "çevre temizliği, ağaç dikimi, okullarda bakım onarım, boya, temizlik işleri, park düzenlemeleri, restorasyon" gibi işlerin yanı sıra şoför alımı da yapılıyor.
Sağlık bakanlığı, filyasyon ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak için program kapsamında şoför alımı gerçekleştiriyor. Dün yayımlanan yönetmelikle Sağlık Bakanlığı'nda toplum yararına çalışma programı kapsamında çalışan şoförlerin sözleşmeleri 9 aya kadar uzatılma imkanı sağlandı.
Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararı Programı düzenlenebiliyor. Buna göre artık kamuya "çevre temizliği, ağaç dikimi, okullarda bakım onarım, boya, temizlik işleri, park düzenlemeleri, restorasyon" gibi işlerin yanı sıra şoför alımı da yapılıyor
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için 18 yaşını tamamlamış, emekli maaşı almayan, Kurum'a kayıtlı işsiz olmak koşulları bulunuyor. TYP kapsamında okulların temizlik işleri için de yaklaşık 80 bin kişi alınırken, program işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşmasını engellediği için büyük önem taşıyor. Toplum yararına bir iş ya da hizmetle işgücü piyasasına uyumun yanı sıra geçici gelir desteği sağlanmış oluyor.
TYP NELERİ İÇERİYOR?
Toplum Yararına Program, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde istihdamında zorluk çeken işsizlerin çevre temizliği, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma gibi işlerde geçici olarak çalıştırılmalarını içeriyor. Program kapsamında yapılan işler arasında "Kamusal altyapının yenilenmesi, okullarda çevre düzenlemesi, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları, park düzenlemeleri, ağaçlandırma" başlıkları da yer alıyor. Malatya, Elazığ'da yaşanan depremlerin ardından da kamu yararına belirli işlerde görev yapmak üzere toplum yararına programlar kapsamında personel alımı gerçekleştirildi.
ÖZEL SEKTÖR DE ALACAK
İstihdam seferberliğine öncülük eden özel sektör de artık toplum yararına işlerde de devreye girecek. Özellikle bir yıldan fazla işsiz kalanlar, 35 yaş üstü işsizler başta olmak üzere özel sektörün geçici olarak işe aldığı gruplara işbaşı eğitimi, meslek kursu verilerek nitelik kazanmaları sağlanacak. İşgücüne girişleri en zor olan grupların zorluk seviyesine göre teşvik verilmesi öngörülüyor.
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