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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif! Gözler yasada: Zam oranı...

Son dakika haberine göre Başkan ’ın emeklilere verilen bin TL’lik bayram ikramiyelerinin enflasyon kadar artırılacağını açıklamasının ardından, artışa olanak sağlayacak yasa teklifi bekleniyor. Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif! Gözler yasada: Zam oranı...

Emeklilere kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarak belirtildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

İLK ÖDEME MAYIS
Hürriyet'in haberine göre geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamışı.

Erdoğan, "Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" demişti. Bu çerçevede zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili düzenlemenin 'ye gönderilmesi gerekiyor.

3 ALTERNATİF VAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak'taki yüzde 8.36'lık fark ilk ikramiyeye eklenecek.

İkinci ikramiye döneminde de, ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak.

Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.



Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor. Bu kapsamda 300 bin civarında emekli olduğu hesaplanıyor. () dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.

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