Son dakika: Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif! Gözler yasada: Zam oranı...





Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor. Bu kapsamda 300 bin civarında emekli olduğu hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.

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