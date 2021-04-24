Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir? İşte bütün detaylar...







UYGUNLUK TESPİTİ YAPILMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma süresinin 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldığını belirterek, uzatılan süreler için uygunluk tespiti yapılmayacağını söyledi. Bakan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan'dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN