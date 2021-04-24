Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir? İşte bütün detaylar...
Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme... İşçi ve iş vereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneği 1 Nisan’dan itibaren 3 ay uzatıldı. Düzenlemeyle ücretsiz izne çıkanlar kısa çalışmaya dönebilecek. Peki, kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...
Milyonlarca çalışan ve işverene nefes olan kısa çalışma ödeneği 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, detayları da belli oldu.
KİMLER YARARLANACAK?
Kısa çalışma ödeneği 31 Ocak'a kadar başvuru yapan işletmeler ve işçiler için uygulanacak. Yeni başvuru alınmayacak.
ÜCRETSİZ İZİNDEN KISA ÇALIŞMAYA DÖNÜŞ NASIL OLACAK?
İşçilerin ücretsiz izinde ve kısa çalışmada geçen süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) eksik gün kodlarıyla bildiriliyor.
Kısa çalışma için (27), ücretsiz izin için (28) kodu kullanılıyor. SGK'ya bildirimler ise ertesi ayın 20'sine kadar yapılıyor.
Dolayısıyla Nisan'a ilişkin prim ve eksik gün bildirimleri 20 Mayıs'a kadar yapılacak. İşçisini Nisan'da ücretsiz izne çıkardığını (28) koduyla bildirmiş olan işletmeler, 1 Nisan'dan geçerli olacak şekilde (27) koduyla değiştirebilecek. Yani ücretsiz izne çıkartılmış işçiler 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere kısa çalışmada sayılacak. Bu işçiler ayda bin 500 lira nakdi ücret desteği yerine, önceki aylarda almakta oldukları tutarda kısa çalışma ödeneği alacak. Uzatma kararı, Mart'ta kısa çalışma yapmamış olsa bile kısa çalışma ödeneği hakkı olup Nisan'da ücretsiz izne çıkartılan tüm işçiler için geçerli olacak. Ancak, haktan yararlanabilmek için bunların da (27) koduyla bildiriminin yapılması gerekiyor.
UYGUNLUK TESPİTİ YAPILMAYACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma süresinin 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldığını belirterek, uzatılan süreler için uygunluk tespiti yapılmayacağını söyledi. Bakan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan'dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini ifade etti.
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