ANA SAYFA
Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
Milyonlarca emekli önümüzdeki ay bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'a denk geliyor. Ramazan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Öte yandan ikramiyelerde artış da gündemde. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek? İkramiyelerde artış olacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:21
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14