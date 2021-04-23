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Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

Milyonlarca emekli önümüzdeki ay bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'a denk geliyor. Ramazan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Öte yandan ikramiyelerde artış da gündemde. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek? İkramiyelerde artış olacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:21
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Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000'er TL ikramiye alan emekliler, bu ödeme ile ek kazanç elde ediyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek? Emekli ikramiyesinde artış olacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu sene Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerinde eda edilecek. Bayramın yaklaşması ile birlikte gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İkramiyelerin bu tarihler aralığında verilmesi bekleniyor.

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Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması beklentiler arasında.

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Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiyenin 1.083 lira olması tahminler arasında. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor.

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Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.