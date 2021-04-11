Başkan Erdoğan tarihi duyurdu! Emekli ikramiyesine zam sinyali! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?



Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.