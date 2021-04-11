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Başkan Erdoğan tarihi duyurdu! Emekli ikramiyesine zam sinyali! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabul etti. , milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri hakkında da flaş açıklamalarda bulundu. ve ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıklayan Başkan Erdoğan, "Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de ortasında gerçekleştireceğiz" dedi. Peki, emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Başkan Erdoğan tarihi duyurdu! Emekli ikramiyesine zam sinyali! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Her ve 'nda milyonlarca emekliye verilen ikramiye ek gelir olarak rahat bir nefes aldırıyor. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerinin verileceği tarihi açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZAM SİNYALİ GELDİ!

: "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."

2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.

İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

Milyonlarca emekli gözünü ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.

Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. , "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.

Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Geçtiğimiz Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.

Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.

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