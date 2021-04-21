21 Nisan 2021, Çarşamba
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GSS borcu için son 10 gün! Gecikme cezasından tamamen kurtulun

borcundan kurtulma imkanı! Geçtiğimiz yıl çıkarılan torba yasa ile (GSS) prim borcu olanlara tanınan kolaylıkta son 10 güne girildi. 30 Nisan tarihine kadar ödeme yapanlar, sadece anaparayı ödeyecek. Bu durumda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. GSS prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2021
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GSS borcu için son 10 gün! Gecikme cezasından tamamen kurtulun

Geçtiğimiz yıl çıkarılan torba yasa ile () prim borcu olanlara tanınan kolaylıkta son 10 güne girildi.

30 Nisan tarihine kadar ödeme yapanlar, sadece anaparayı ödeyecek.

Bu durumda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.

GSS prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

KİMLER ÖDEMİYOR?


Emekliler


Bir işyerinde sigortalı olarak çalışanlar


Kendi işyerinden primi ödeyenler


İsteğe bağlı sigorta primi yatıranlar


maaşı alanlar


Nakdi ücret desteği ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar


Anne-babası ya da eşinden dolayı sigorta kapsamında olanlar.


Gençler eğer öğrencilikleri sürüyorsa lisede 20, üniversitede ise 25 yaşına kadar.

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