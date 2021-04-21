GSS borcu için son 10 gün! Gecikme cezasından tamamen kurtulun
GSS borcundan kurtulma imkanı! Geçtiğimiz yıl çıkarılan torba yasa ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara tanınan kolaylıkta son 10 güne girildi. 30 Nisan tarihine kadar ödeme yapanlar, sadece anaparayı ödeyecek. Bu durumda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. GSS prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
Geçtiğimiz yıl çıkarılan torba yasa ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara tanınan kolaylıkta son 10 güne girildi.
30 Nisan tarihine kadar ödeme yapanlar, sadece anaparayı ödeyecek.
Bu durumda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.
GSS prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
KİMLER ÖDEMİYOR?
Emekliler
Bir işyerinde sigortalı olarak çalışanlar
Kendi işyerinden Bağ-Kur primi ödeyenler
İsteğe bağlı sigorta primi yatıranlar
İşsizlik maaşı alanlar
Nakdi ücret desteği ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar
Anne-babası ya da eşinden dolayı sigorta kapsamında olanlar.
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