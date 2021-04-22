22 Nisan 2021, Perşembe
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Tarih belirlendi: Emekliye 490 TL zam!

'da emekliye 490 liralık artış! ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.09 olurken, emekli maaşlarında 490 liraya varan artış gerçekleşecek. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 çıktı. Zam oranının belli olması için 3 veri kaldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Tarih belirlendi: Emekliye 490 TL zam!

Emeklilerin gözü kulağı zammında.

Temmuz'da maaşları 'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.

'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak.

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 490 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 419 liraya çıkacak.

Kesin oran Temmuz başında belli olacak.

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