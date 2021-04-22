Tarih belirlendi: Emekliye 490 TL zam!
Temmuz'da emekliye 490 liralık artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.09 olurken, emekli maaşlarında 490 liraya varan artış gerçekleşecek. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 çıktı. Zam oranının belli olması için 3 veri kaldı.
Emeklilerin gözü kulağı Temmuz zammında.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak.
Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 490 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık 7 bin 419 liraya çıkacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...
- Beklenen tüyo sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...
- 3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?
- İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
- Paraya para demiyor! Herkes kolaylıkla yapabilir! Hibe desteği aldı kendi işini kurdu! İzmir, Mardin, Düzce...
- Başvurular çok kolay! 4.000-8.500-15.000 ve 25.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! Hemen çekebilirsiniz...
- Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?
- SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?
- Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?
- Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...
- Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...