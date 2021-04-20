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Tarih belli oldu: Şartları yerine getiren emekliye iki zamlı ikramiye!

Emekliye iki ikramiye müjdesi! 'de bulunan milyonlarca emekli Mayıs ayının ilk haftasında zamlı ikramiyelerini almaya hazırlanırken, bundan yeni emekliler de yararlanacak. 30 ’a kadar emekli aylığı başvurusu yapanlara 2 ikramiye ödenecek...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Tarih belli oldu: Şartları yerine getiren emekliye iki zamlı ikramiye!

Milyonlarca emekli zamlı bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor.

Mayıs'ın ilk haftasında Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak olan emekliler, artış müjdesinin detaylarını bekliyor.

Bin liralık ikramiyeye enflasyon artışının nasıl yansıtılacağı merak edilirken, çok sayıda yeni emekli de bu imkandan ilk kez yararlanacak.

TARİHLERE DİKKAT!

Emekli olanlar, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alıyor.

Bu yıl 13-15 Mayıs'a denk geliyor.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinden, Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.

Bunun için ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor.

Nisan'da emeklilik için başvuranlar, bu yıl 2 ikramiyeyi cebine koyabiliyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor.

ve aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl 1 bayram ikramiyesi alacak.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise gelecek yıl ikramiye alacak.

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