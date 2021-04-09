Dolardan TL'ye dev dönüş! 12 milyar dolar satıldı
Türkiye devam eden kur operasyonunda sağlam duruşu ile bir kez daha ekonomik gücünü gözler önüne serdi. Dolarda spekülatif ataklara karşı topyekün reaksiyon hız kesmeden devam etti ve 2 haftada 12 milyar dolar satışı gerçekleşti.
Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinin ardından kurda yaşanan hacimsiz yükselişi satış fırsatına çeviren yerli yatırımcının Türk Lirası varlıklara geçişi son hız devam ediyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarının büyüklüğü 19 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki dönemde yaklaşık 12 milyar dolar azaldı.
DOLARDA ÇÖZÜLME
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük verilerine göre, söz konusunda döviz hesapları 11 milyar 958 milyon dolar azalarak 243.7 milyar dolara geriledi.
Bu dönemde bireysel yatırımcının döviz hesaplarında 8 milyar 517 milyon dolar, şirketlerin hesaplarında ise 3 milyar 441 milyon dolar çözülme yaşandı.
TL'YE GEÇİŞ HIZLANDI
Vatandaşın döviz hesaplarının büyüklüğü 157.2 milyar dolara inerken, şirketlerin hesapları ise 86.5 milyar dolara düştü.
Başkan değişikliğinin ardından ilk işlem günü 22 Mart'ta döviz hesapları bir günde 6.2 milyar dolarla rekor miktarda azalmıştı.
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