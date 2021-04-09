Bitcoin yeniden yükselişe geçti! Yeni ralli başlıyor mu?

"Xrpl-py kitaplığı, XRP Ledger işlemleri ve çekirdek sunucu API nesneleri için yerel Python yöntemleri ve modelleri sağlayarak XRP Ledger etkileşiminin en zor kısımlarını (serileştirme ve işlem imzalama gibi) basitleştirir.

"Geliştirme, topluluktaki birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı, bunlardan biri de Ripple X'in Genel Müdürü Monica Long. Aslında, yeni enstrümanın Python geliştiricileri ve tüm XRPL meraklıları için önemini vurgulamaya devam etti.