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Sinovac müjdeyi dünyaya duyurdu! Salgınla mücadelede çok kritik gelişme

Son dakika haberine göre; Çin'in Sinovac firması salgınla mücadelede en önemli güç olan aşı üretimine dair müjdeyi duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada 3'üncü tesisin devreye girdiği bildirildi. Üretim kapasitesi 2 milyar doza çıktı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Sinovac müjdeyi dünyaya duyurdu! Salgınla mücadelede çok kritik gelişme

Çin'in Sinovac Biotech firması yeni tip koronavirüs (-19) aşısında yıllık üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardığını açıkladı. Sinovac, Kovid-19 aşısı üretimi için 3'üncü tesisinin inşasının bittiğini ve faaliyete hazır olduğunu duyurdu.

Üçüncü tesisin, aşı bileşenlerinin seri üretimini başlattığını bildiren firma yıllık aşı üretim kapasitesinin 2 milyar doza ulaştığını ifade etti.

Firma, başkent 'deki üçüncü tesisle birlikte yıllık kapasitesini ikiye katlamış oldu. Şirket Ağustos 2020'de ilk tesisiyle 500 milyon doz üretime ulaşmış, şubat ayında açtığı ikinci tesisle kapasitesini yıllık bir milyar doz aşıya çıkarmıştı.

Öte yandan hükümeti yaptığı açıklamada eyalete bağlı kentinde son günlerde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kentteki herkesin aşılanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre bu sabah başlayan aşılama programı çerçevesinde ülkenin sınırında bulunan kentte 5 günde 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı vurulacak.

Ruili kentinde 30-31 Mart'ta toplam 12 Kovid-19 vakası görülürken 26 asemptomatik vaka tespit edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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