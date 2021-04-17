Memur ve memur emeklisinin temmuz zammı şekilleniyor! Emekliye 3234 TL
Son dakika haberine göre; Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı da verilecek. En düşük aylık memurda 4 bin 276, emeklide 3 bin 234 lira olacak. Memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı da Temmuz'da artacak.
Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var.
Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı, bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa yükselecek.
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahmini, Temmuz artışının yüzde 4.09 enflasyon farkıyla yüzde 7.09'a ulaşabileceğini ortaya koydu.
Bu tahmin gerçekleşirse; en düşük maaş memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 993 liradan 4 bin 276 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 20 liradan 3 bin 234 liraya yükselecek.
581 TL AİLE YARDIMI
Memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı da Temmuz'da artacak.
Yüzde 7.09'luk tahmine göre; eş yardımı 403,55, çocuk yardımı 0-6 yaş için 88,77, 6 yaş üstü için 44,38 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 581,09 lira alacak.
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