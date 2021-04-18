Bitcoin hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Klipto para haciz edilebilir mi?

"BURADA ÖNEMLİ OLAN ŞEY..."

"Yaşanan bu olayın beraberinde Türkiye'de son zamanlarda kripto ticaretinin büyük ivme kazanması vergi söylentilerini de ortaya çıkardı. Şu ana kadar vergi çalışmalarıyla ilgili somut bir delil ortada olmasa da hükümetin bu yönde de bir çalışma yaptığı düşünülüyor. İcra müdürlüklerine teknik alt yapı sağlanırsa, elektronik cüzdan verilirse haciz elbette ki mümkündür. Daha önce kripto para borsasında TL hesabının haczedildiğini görmüştük. Ancak bu kez ilk defa bir kripto para haczedildi. Yeni gelişen bu durum İstanbul İcra Daireleri'nde meydana geldi. Burada önemli olan borçlunun kripto para borsasında parası var mı yok mu? Bunun tespit edilmesi önemli. Genel olarak İcra ve İflas Kanunu'na göre Türk kripto para borsalarında bunun tespiti mümkün. Ancak yurt dışı kripto para borsalarında paranın tespitine ilişkin bir düzenleme bulunmamakta. Bu konuda henüz uluslararası işbirliği de yok. Bu sebeple yurt dışındaki yabancı kripto borsalarında herhangi bir borçlunun parası var mı yok mu bugünkü şartlarda bunun tespit edilmesi çok zor" ifadelerini kullandı.