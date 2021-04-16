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Haberler Galeri Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kripto para birimleri piyasalarına yönelik ilgi son dönemde hız kazanırken, Bitcoin'in piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı. Kripto varlıklar ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler Bitcoin'in yasaklanıp yasaklanmadığına çevrildi. Öte yandan Papara ile kripto borsasına para aktarımının kaldırılıp kaldırılmadığı da en çok merak edilenler arasında. Peki, Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:09
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Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

Son günlerde hızla yükselen fiyatıyla rekor üstüne rekor kıran kripto para birimi Bitcoin'in piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı. Blok zincir teknolojisine sahip bir kripto para birimi olan Bitcoin'in yatırımcıları artarken, kripto para piyasası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

BİTCOİN YASAKLANDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan bu yönetmelik ile birlikte Bitcoin'in yasaklanıp yasaklanmadığı merak edilmeye başlandı. Hemen şunu belirtelim ki, sınan bu karar ile kripto para alımların ve satımı yasaklanmadı. Sadece alışverişlerde ödeme aracı olarak kullanılmasının yasaklandı.

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Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

PAPARA İLE KRİPTO PARA BORSASINA PARA AKTARIMI YASAKLANDI MI?

Yeni düzenlemeye göre, Papara vb. aracı ödeme yöntemleri, ödeme kuruluşları ve diğer elektronik para kuruluşları vasıtasıyla Kripto Para borsalarına para aktarımı ve çekimi işlemleri yapılamayacak.

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Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

BANKALAR İLE PARA AKTARIMI YAPILACAK MI?

Resmi Gazate'de "Ödeme Kuruluşları" ile para aktarımı ve çekimi yapılamayacağı açıklandı. Ancak bankalar "Ödeme Kuruluşu" içerisinde yer almadığı için bankalar aracılığıyla kripto para borsasına para aktarımı yapıp çekebilirsiniz.

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Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.