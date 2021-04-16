Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kripto para birimleri piyasalarına yönelik ilgi son dönemde hız kazanırken, Bitcoin'in piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı. Kripto varlıklar ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler Bitcoin'in yasaklanıp yasaklanmadığına çevrildi. Öte yandan Papara ile kripto borsasına para aktarımının kaldırılıp kaldırılmadığı da en çok merak edilenler arasında. Peki, Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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