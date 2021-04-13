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Son dakika: Bitcoin'den tarihi zirve: 62 bin doları aştı! | Bitcoin ne kadar?

Son dakika haberine göre Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla 62,124 dolar seviyesini geçti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika: Bitcoin'den tarihi zirve: 62 bin doları aştı! | Bitcoin ne kadar?

Kripto para piyasalarında hareket yeniden başladı.

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, Bitcoin 62,124 dolarlık yeni zirveyi gördü.

Bitcoin'de bir önceki zirve 61,683 dolar ile 13 Mart 2021'de görülmüştü.

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