TOKİ'den konutta yüzde 20 indirim müjdesi!
TOKİ borcu kapatma işlemiyle konutlarına yüzde 20 indirimli ulaşma ve tapusunu adına çıkarma imkanı sağlayan kampanyayı yeniden başlattı. Belli aralıklarla TOKİ katılımcılarına sağlanan bu indirimle ilgili 2021 TOKİ borcu kapatma başvuru sayfası ve bilgileri resmen açıklandı.
Belli aralıklarla TOKİ katılımcılarına sağlanan bu indirimle ilgili 2021 TOKİ borcu kapatma başvuru sayfası ve bilgileri resmen açıklandı.
İşte son dakika TOKİ indirimi ve ayrıntılar.
TOKİ indiriminde son dakika haberi: Borcunu kapatana yüzde 20 indirim geri geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasını vatandaştan gelen yoğun istek üzerine yeniden başlatıyor.
TAKSİTİ 12 AYDAN AZ KALANLAR TOKİ BORCU KAPATMA İNDİRİMİNDEN FAYDALANAMAYACAK
Önceki yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen alıcılara yüzde 20 indirim yapılacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da indirimden yararlanabilecek.
Buna göre, borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme üzerinden yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.
SON BAŞVURU 28 MAYIS
Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirimden yararlanılamayacak.
Kampanya şartlarına göre, indirim kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERDİ
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kampanya müjdesini sosyal medya hesabından verdi.
Bakan Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
TOKİ borcunu kapatmak isteyenler sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubesine giderek başvurabilecekler.
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