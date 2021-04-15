Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef, 2023 sonuna kadar yüzde 15 tasarruf

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin bugün Resmi Gazetede yayımlandığını bildirdi. Tebliğin yayımlamasıyla birlikte artık kamu kurumlarının enerji verimliliği maliyetlerini yaptıkları tasarruf bedeli üzerinden karşılayacağını belirten Dönmez, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız, 2 milyon TL ve üzeri yatırımla hayata geçirecekleri enerji verimliliği projeleri için 15 yıla kadar enerji performans sözleşmesi imzalayabilecek. Yaklaşık 1,5 yıl önce enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için enerji verimliliği hedefini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 15 olarak belirleyen Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştı. Genelgenin yayımlanmasının akabinde Bakanlıkta hızlı bir çalışma başlattık. Bu kapsamda yürütülecek iş ve işlemlerin tanımlandığı 'Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi'ni Bakanlığımızın resmi internet sitesinde paylaşıma açtık. Bu rehberde önerilen yöntemlerden birisi de enerji performans sözleşmeleriydi. Söz konusu genelge kapsamına giren 2314 bina-kampüsün toplam inşaat alanı 80,9 milyon metre kare, yıllık enerji tüketimleri toplamı ise 1,22 milyon TEP değerine denk geliyordu. Bu denli enerji yoğun bir alanın dönüşümü ciddi bir planlama gerektiriyor. Bu nedenle her bir konuyu en ince detayına kadar ele aldık" dedi.



'BÜTÜN FİNANSMAN ARAÇLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Bakan Dönmez, güncel enerji fiyatlarını dikkate aldıklarında genelge kapsamına giren bina ve kampüslerin tüketim değerinin 5,8 milyar TL'ye karşılık geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılı sonunda, yüzde 15 tasarruf hedefini gerçekleştirmemiz durumunda elde edeceğimiz tasarruf miktarı yıllık 870 milyon TL olacak. Tabii bu rakam kümülatif olarak her yıl üzerine koyarak daha da artacak. Kamu binalarındaki tasarruf hedeflerinin belirlenmesi için bir çalışma da Dünya Bankası ile yaptık. Bu çalışma sonucunda çıkan değerlendirme raporuna göre kamu binaları için toplam teknik enerji tasarruf potansiyeli yıllık 2,4 ila 3,2 milyar TL olarak belirlendi. Yine aynı raporda kamu binalarında EPS piyasası için uygulanabilir toplam enerji tasarruf potansiyeli de 360 ila 480 milyon TL olarak belirlendi. Amacımız, kamunun enerji verimliliğinde öncü bir rol üstlenmesi. Bu kapsamda bütün finansman araçlarını değerlendiriyoruz. Enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması adına rol model olacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Enerji verimliliğinin yaygınlaşması adına kamunun elde edeceği tecrübeyi ileride özel sektörle de paylaşabiliriz."



Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ bugün Resmi Gazetede yayımlandı. Kamu kurumlarımız, enerji verimliliği maliyetlerini artık elde edecekleri tasarruflarla karşılayacak. Hedef, 2023 sonuna kadar yüzde 15 tasarruf. Verimli enerji, güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

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