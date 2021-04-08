Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: "Karadeniz'in Fatih'i" yeniden sahada...
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabı üzerinden, "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı." duyurusunda bulundu.
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Bakan Dönmez haberi Twitter hesabından duyurdu.
"RASTGELE"
Dönmez paylaşımında, "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... Rastgele" ifadelerini kullandı.