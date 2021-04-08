08 Nisan 2021, Perşembe
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: "Karadeniz'in Fatih'i" yeniden sahada...

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden, "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için -1 kuyusunda yeni sondajına başladı." duyurusunda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: Karadeniz'in Fatih'i yeniden sahada...

Bakan Dönmez haberi Twitter hesabından duyurdu.

"RASTGELE"

Dönmez paylaşımında, "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... Rastgele" ifadelerini kullandı.

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