Doğalgaz ve petrol aramalarında yeni müjde var mı? Enerji Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de açıkladı

HİDROJEN PROJESİ NEDİR? HANGİ ALALARDA KULLANILACAK?

Özellikle ısınmadan kullanılan doğalgazın kömüre görece daha az çevre kirliliğine neden olduğunu dikkat çeken Bakan Dönmez, "Doğalgazı da yaktığınız atmosfere azda olsa karbondioksit verebiliyorsunuz. Hidrojen fosil yakıtları alternatif olarak çok daha temiz enerji kaynağı olarak gündeme geldi. Asya, Avrupa ve Amerika'da da bu alanda çalışmalar var. Bizde yakından takip ediyoruz. Hidrojenin doğalgaz şebekesine belli bir oranda yüzde 10 ila 20 oranında planlanıyor, karıştırılması durumunda tepkilerinin neler olacağına dair denemeler yapıldı. İlk denemeler olumlu sonuçlandı. Bu yıl içerisinde hidrojendeki yo haritamızı kamuoyula açıklamayı planlıyoruz.