Faiz kararı sonrası hareketlendi! Dolar ve altın fiyatlarında son durum! 15 Nisan dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın...

Dolar ve altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar? Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları ve altın fiyatları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte 15 Nisan Perşembe canlı döviz kurları:

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 15 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları: