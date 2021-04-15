Faiz kararı sonrası hareketlendi! Dolar ve altın fiyatlarında son durum! 15 Nisan dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın...
Son dakika... Dolar ve altın ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve altın fiyatlarının nasıl bir seyir izlediği merak ediliyor. TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. 8.01 lira seviyesine gerileyen dolar kuru, faiz kararı sonrası 8.14 TL seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 453 lira seviyesinde dalgalanmaya başladı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları kaç TL?
Dolar ve altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar? Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları ve altın fiyatları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
İşte 15 Nisan Perşembe canlı döviz kurları:
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 15 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları:
MERKEZ BANKASI, POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi.
Duyuruda, salgına bağlı olarak geçen yıl sert daralan küresel ekonominin, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam ettiği belirtilerek, bu iyileşme sürecind, özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenmenin belirleyici olduğu kaydedildi.
Emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin hız kestiğine işaret edilen duyuruda, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu vurgulandı.
Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği aktarılan duyuruda, "İmalat sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. İhracattaki artış ve altın ithalatındaki gerilemeye rağmen güçlü iç talep ve emtia fiyatları cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."
Duyuruda, Kurul'un kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği vurgulanarak, PPK toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.
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