Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor
Türkiye’de Almanya, İspanya, İsveç, Estonya başta olmak üzere Avrupa'da etkin bir şekilde kullanılan görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yöntemi sıkı güvenlik önlemleri ile devreye giriyor. Bankalar dijital bankacılığa uyum programlarını 30 Nisan'a kadar Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderecek. İşlemlerin türü ve tutarına göre ilave güvenlik, kontrol yöntemleri uygulanacak.
Uzaktan müşteri kabulü bankacılık sektörünün geleceğinde mihenk taşı olacak. Türkiye'de dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılmasının önü geçen yıl Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle açıldı. Bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmelerle düzenlenmesinin önü açıldı.
24 Şubat 2021 tarihli suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikte gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesine ilişkin hükümler yer aldı. Söz konusu yönetmelik hükümleri 1 Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin yönetmeliği geçen hafta yürürlüğe girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da uzaktan kimlik tespiti, elektronik ortamda sözleşmelerin kurulması, üçüncü tarafa güven kapsamındaki uygulamalara ilişkin ayrıntılı bir çalışma yaptı.
BDDK yönetmeliğiyle beraber MASAK ve alt düzenlemelerine ilişkin yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla bankaların görüntülü görüşme yöntemi ile kimlik doğrulamasına ve elektronik ortamda sözleşme kurmasına izin veriliyor. Uzaktan kimlik tespiti sürecinde tüm adımlar denetlenebilir şekilde kayıt altına alınacak. Uzaktan kimlik tespiti yapılan kişiler özel risk profilinde izlenecek.
Onay aşamasında riskli bir işlemin tespiti halinde ilgili işlemin farklı bir müşteri temsilcisine gönderilerek değerlendirilecek. Bankalar uzaktan kimlik tespiti sürecindeki işlemlerde yüksek güvenlik tedbirleri alırken, müşteri temsilcileri özel eğitimden geçirilecek.
KİMLİK TESPİTİNDE SORUMLULUK KİMDE OLACAK?
Kimlik tespitinde sorumluluğun kimde olacağı, kimlik tespiti ve görüntülü görüşmeye ilişkin genel ilkeler, personele özel eğitim konularına açıklık getiriliyor. Kişinin açık rızası elektronik ortamda kayıt altına alınacak.
Kimlik belgesinin doğrulanması, görüşmeyi kendi isteğiyle yaptığının, herhangi bir sosyal mühendislik veya zorlamaya maruz kalmadığının tespitine ilişkin kontroller yapılacak.
Yönetmelikteki seviyede teknolojik altyapı, iş süreci tasarımı, insan kaynağı ihtiyacını karşılayan bankalar kimlik tespiti ve sözleşme sürecini uzaktan yürütebilecek. Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel ve işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacak.
FAFT DA DİJİTAL HİZMETLERİ TEŞVİK EDİYOR
Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) yayımladığı Dijital Kimlik Rehberi'nde salgın nedeniyle fiziken yüz yüze gelinmesi riskli bulunarak devletlerin finansal kurumlarıyla birlikte çalışarak risk temelli bir yaklaşımla dijital finansal hizmetler verilmesini teşvik ediyor.
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