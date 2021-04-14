Borcu olanların kripto paraları riskte! Borcunuz varsa...

Öz, klasik piyasa, kripto para ve hukukun her geçen gün daha fazla bir araya geldiğini, borcunu ödemek istemeyen kötü niyetli kişilerin teknolojinin başka özelliklerinden de faydalanabileceğini anlattı. Merkezi olmayan ya da kimlik kayıtları tutmayan borsalarda kripto para saklayan kullanıcıların buradaki varlıklarına erişmenin mümkün olmadığını kaydeden Öz, "Bir ekonomik aktör varlığını kripto paralara çevirip merkeziyetsiz ve kayıt dışı alanlara çekebilir. Ancak bu şekilde klasik piyasa ve hukuk düzeni ile bağlantısını kopardığında kendisi de mal varlığını pek kullanamayacaktır. Bir şekilde mal varlığını harcamak ya da bir yatırım için kullanmak istediğinde yine genel olarak kullanılan merkezi ve kayıt içi yapılara müracaat etmek zorundadır." değerlendirmesini yaptı.

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