ABD'deki Halkbank'a kumpas davasında karar ne olacak? Kritik süreç başladı

Ancak öyle bir noktaya geldik ki…

Herkes 'tarafını seç' baskısı yapıyor. ABD, Halkbank davası üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Rusya Kovid-19 vakalarındaki artışı ileri sürerek turistleri engelliyor. Tıpkı, 2016'da uçak krizinden sonra domates ihracatını engellendiği gibi... Bugün hâlâ domates ithalatı kotası 300 bin tona çıkarılamadı. Uçak krizinden önce Rusya'ya 480 bin ton domates satıyorduk. Kaba bir hesapla, bugün domatesin satış fiyatı 1.5 kg/dolar civarında (Bunun 7 TL'si maliyet, 3 TL'si ürün üzeri kâr diyebiliriz)… Rusya ise bir kalemde sattığı S-400'lerden 2 milyar dolar kazanıyor. Sadece bu da değil… Nükleerden doğal gaza birçok yatırım varken, her meselede yaptırım çağrıştıran kararlar almaya çalışmak stratejik partnerliğe uymuyor."