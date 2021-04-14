Genç girişimcilere vergi muafiyeti! 3 yıl boyunca geçerli...

Ayrıca, ticari kazançlarına yıllık belirli tutarda indirimler (bu yıl için 14 bin lira) uygulanıyor. Bu mükellefler uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminden, ilk defa işe başlayan 29 yaşını doldurmamış olanlara üç yıl boyunca genç girişimci kazanç istisnasından faydalanabiliyorlar" değerlendirmesini yaptı.