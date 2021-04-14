Genç girişimcilere vergi muafiyeti! 3 yıl boyunca geçerli...
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan genç girişimcilere vergi muafiyeti ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Elvan, "Vergiye uyumlu mükellefler yüzde 5 oranındaki vergi indiriminden yararlanıyor. İlk defa işe başlayan 29 yaşını doldurmamış olanlar üç yıl boyunca (75 bin liralık) genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıyor. Ticari kazançlara bu yıl için 14 bin lira indirim uygulanıyor" dedi.
Salgınla mücadele sürecinde vatandaşın vergi yükünü hafifleten uygulamalar Meclis gündemine taşındı. Bakan Elvan, soru önergesine verdiği yanıtta basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetlerinin KDV'den istisna olduğunu belirterek, "Vergi tevkifatı yaptırma, muhtasar ve geçici beyanname verme ve geçici vergi ödeme yükümlülükleri bulunmuyor.
Ayrıca, ticari kazançlarına yıllık belirli tutarda indirimler (bu yıl için 14 bin lira) uygulanıyor. Bu mükellefler uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminden, ilk defa işe başlayan 29 yaşını doldurmamış olanlara üç yıl boyunca genç girişimci kazanç istisnasından faydalanabiliyorlar" değerlendirmesini yaptı.
BAZI VERGİLER ERTELENDİ
Bakan Elvan, Vergi Usul Kanunu tebliğinde salgına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara veren, durduran işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden yararlandırıldığını anımsattı. Bakan Elvan ayrıca Hazine faiz destekli kredi borçlarının ertelenmesi için üç karar alındığını hatırlattı.
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