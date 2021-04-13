Faizsiz konutta yeni dönem! 35 şirket başvuruda bulundu

"REGÜLASYONA TABİ ŞİRKETLER GİBİ REKABET EDECEĞİZ"

TASARRUF finansman kurumlarının çalışma koşullarını düzenleyen yasa ve yönetmelikle sektörün gerçek dışı vaatlerden ve haksız rekabetten kurtulacağını söyleyen Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo, "Özellikle geçtiğimiz yıl yoğun olmakla birlikte, firma sayılarının düzensiz olarak artışı sonrası bazı yapılarda müşteri mağduriyetleri görülmeye başlandı. Sonuçta BDDK, yasanın çıkarılmasına öncülük etti. Artık hepimiz devletimizin kontrolü ve denetiminde, regülasyona tabi şirketler gibi rekabet edeceğiz" diye konuştu.