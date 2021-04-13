Üniversitelilere güzel haber! Lisans öğrencisine 2.500 TL, doktora öğrencisine 7.500 TL burs imkanı
Lisans öğrencisine 2.500, doktora öğrencisine 7.500 TL burs... İŞKUR, akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500, doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira verecek. Başvuru için son gün yarın.
Hükümet, çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları desteklemek için kesenin ağzını açtı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin, doktora öğrencilerine de 7 bin 500 lira destek sağlanacak.
NASIL ALINACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, gençlerin istihdam konusundaki fikirlerini teşvik için İŞKUR aracılığıyla 'Akademik Çalışma Programı'nı devreye aldı.
Programa lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında başvuru yapabiliyor.
Başvuru kriterleri arasında belirlenen genel akademik not ortalamasına, yabancı dil puanına sahip olunması gerekiyor.
'Çalışma hayatı, endüstri ilişkileri, işgücü piyasası, istihdam politikaları' konularındaki akademik çalışmalar destekleniyor.
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