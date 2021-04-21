Mersin'de ortü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen turfanda üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu. İlk üzümler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Kayseri gibi büyük illerdeki marketlerin tezgahlarında yerini alacak.
İlçeye bağlı eski sahil beldesi Kocahasanlı'da İbrahim Köse adlı üreticiye ait 2 dönüm serada yetiştirilen 'Yalova incisi' cinsi üzümlerin kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu. Üretici İbrahim Köse, alternatif olarak 2 dönümlük serada yetiştirdikleri üzümden yaklaşık 100 bin lira gelir beklediklerini belirtti.
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasada gelen serada incelemede bulunarak, üreticiyi tebrik etti. Şahin, "Erdemlimiz bilindiği üzere turfanda sebze ve meyvecilikte Türkiye'de birinci sırada gelmektedir. Gerek iklim bakımından gerekse coğrafi bakımdan çok büyük bir önem arz etmektedir.
Şuanda Türkiye'de ilk üzüm hasadı Erdemli ilçesi Kocahasanlı beldesinde yapılmaktadır. İlçemizde yaklaşık 200 dönüm üzüm serası vardır. Dönüm başına 4-5 ton civarında ürün almaktayız. Toplamda yaklaşık 800-900 ton civarında bir ürün yapmaktadır. Bu da memleketimiz için iyi bir kazanç" dedi.
Turfanda üzümün kilosunun 50 liraya satıldığını belirten Şahin, "Üzüm şuan ihracata gitmemektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri gibi illerimize sevk edilmektedir. Bugün itibariyle turfanda üzüm marketlerin tezgahlarında yerini alacaktır" diye konuştu.
Şahin, üzümün yapraklarının da üreticiler tarafından sarmalık veya turşuluk olarak satışının gerçekleştirildiğini de kaydetti.
Üretici İbrahim Köse ise, "5 yıldır üzüm yetiştiriyoruz. Domatese alternatif olarak dikmiştik. Kazancı domatesten daha iyi olduğu için üzüm diktik. Seramızdan yaklaşık 8 ton civarında ürün bekliyoruz. Turfanda olduğundan fiyatı da 50 lira civarında gidiyor. Ortalama yıllık 100 bin liralık gelir bekliyoruz. Turfanda üzüm yetiştiriciliği kazançlı bir üretim, herkese öneririm" şeklinde konuştu.
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