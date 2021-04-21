Mersin'de ortü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu

Üretici İbrahim Köse ise, "5 yıldır üzüm yetiştiriyoruz. Domatese alternatif olarak dikmiştik. Kazancı domatesten daha iyi olduğu için üzüm diktik. Seramızdan yaklaşık 8 ton civarında ürün bekliyoruz. Turfanda olduğundan fiyatı da 50 lira civarında gidiyor. Ortalama yıllık 100 bin liralık gelir bekliyoruz. Turfanda üzüm yetiştiriciliği kazançlı bir üretim, herkese öneririm" şeklinde konuştu.

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