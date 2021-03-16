16 Mart 2021, Salı
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Son dakika: Türkiye'den yeni Libya hamlesi!

Son dakika haberine göre; 'nin talebi üzerine , bölgede yeni bir çalışma başlatacak. 'da darbeci 'e bağlı milislerin saldırılarından ticari faaliyetleri kurtarmak için bölgede yeni bir yük taşımacılığı limanı inşa edilecek.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Son dakika: Türkiye'den yeni Libya hamlesi!

, yetkilileri ile temasa geçerek 'nın kargo taşımacılığına kapatılarak sadece yolcu gemileri için kullanılması, yük taşımacılığının ise yeni inşa edilmesi öngörülen batıdaki 'na kaydırılmasının planlandığını anlattı.

BAŞVURULAR TOPLANMAYA BAŞLANDI

"Yap-İşlet-Devret" modeli çerçevesinde inşa edilmesi öngörülen Zaviye Limanı Projesi için bazı ve şirketlerinin kendileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Libyalı yetkililer ancak 'nin 'ya olan yardımları nedeniyle projenin bir Türk firma tarafından yapılmasını istediklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje ile ilgilenen firmaların başvurularını toplamaya başladı.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Libya ile denizlerde yaptığı karasuları anlaşması ile 'de stratejik bir üstünlük sağlayan Türkiye için Libya bölgede stratejik bir ortak özelliği taşırken, ticari anlamda da iki ülke arasındaki ilişkiler büyük önem taşıyor.

2020 yılında Libya'ya 1.65 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin yakın zamanda bu rakamı 10 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi bulunuyor. Bölgede daha önce Türk müteahhitleri 29 milyar doları bulan projeler alırken, karışıklıkların artması nedeniyle çalışmalar yarım kalmıştı.
Libya Türkiye'ye deniz yolu ile 3 günlük mesafede bulunması nedeniyle bu durum yakıt maliyetini de oldukça düşürüyor.

Türkiye'den Libya'ya üç günde giden ürünler, sonrasında hava yolu kullanılması halinde dördüncü günde 'da oluyor.

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