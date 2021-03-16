Son dakika: Türkiye'den yeni Libya hamlesi!

BAŞVURULAR TOPLANMAYA BAŞLANDI

"Yap-İşlet-Devret" modeli çerçevesinde inşa edilmesi öngörülen Zaviye Limanı Projesi için bazı Çin ve Avrupa şirketlerinin kendileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Libyalı yetkililer ancak Türkiye'nin Libya'ya olan yardımları nedeniyle projenin bir Türk firma tarafından yapılmasını istediklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje ile ilgilenen firmaların başvurularını toplamaya başladı.