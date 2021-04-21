Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu

Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı? Garanti BBVA Yatırım'ın lider olduğu bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arz talep toplama sürecinin ardından gözler işlem görme tarihine çevrildi. Galata Wind Enerji tarafından hisselerin Borsa İstanbul'ta işlem göreceği tarih açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

GWİND HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Galata Wind halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Galata Wind Enerji tarafından halka arzda işlem göreceği tarih açıklandı.

GALATA WİND BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Galata Wind Enerji'nin Borsa İstanbul'da 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacağı bildirildi.