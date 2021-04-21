Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu
Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 15-16 Nisan'da halka arz talep toplama yapan Galata Wind Enerjii'nin borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyordu. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak hissenin merakla beklenen işlem görme tarihi açıklandı. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı? Garanti BBVA Yatırım'ın lider olduğu bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arz talep toplama sürecinin ardından gözler işlem görme tarihine çevrildi. Galata Wind Enerji tarafından hisselerin Borsa İstanbul'ta işlem göreceği tarih açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
GWİND HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Galata Wind halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Galata Wind Enerji tarafından halka arzda işlem göreceği tarih açıklandı.
GALATA WİND BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Galata Wind Enerji'nin Borsa İstanbul'da 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacağı bildirildi.
GALATA WİND HALKA ARZ KODU VE HİSSE FİYATI
Hisse kodu: Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND")
Pay başına fiyat: 5,06 lira
TALEP TOPLAMA SONA ERDİ
Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ'nin halka arzı için talep toplama süreci 15-16 Nisan'da gerçekleştirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galata Wind Enerji AŞ'ye ait payların yüzde 25'i halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30'a çıkacak.
Söz konusu halka arzda 15 Nisan'da başlayan talep toplama süreci 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul'da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 lira olarak belirlendi.
Şirketin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, Galata Wind'in portföyü, iş modeli ve verdiği taahhütlerle Türkiye'nin ilk yeşil halka arzını yapmasının iş ve ekonomi dünyasında büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:
"61 yıllık geçmişe sahip Doğan Holding'de halka arzlar kurumsallaşma ve değer yaratma açısından her zaman çok önemli oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Holding olarak bugün 7 ayrı iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind'in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık yüzde 3'e denk geliyor. "
Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan ise şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği ve sermaye yapısının yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Galata Wind Enerji AŞ, halka açık enerji şirketleri arasında, 2020 yılında yüzde 34,92 olarak gerçekleşen net borç/toplam aktif oranıyla en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar liralık kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha şeffaf bir yapıyla kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."
Kuyan, şirket olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yaptıklarının altını çizerek, "Yaklaşık 775 gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle yılda yaklaşık 400 bin tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu
- Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...
- Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı
- Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
- Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...
- Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...
- Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...
- Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...
- Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...
- Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...