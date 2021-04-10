Fırsatçılara gün doğdu! Kovid-19 aşı turu: Fiyatlar 3 binden 10 bin liraya kadar çıkıyor

"YURT DIŞINDAN GELENE AŞI YAPILMAYACAK"

Türkiye-Belgrad Büyükelçiliği ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Turizm acentalarının, tur için buraya getirdiği vatandaşların aşı olmasına ilişkin bir bilgimiz yoktur. Geçtiğimiz haftalarda Astra Zeneca aşısını, komşu ülkelerden gelen vatandaşlar oldu. Biz zaten bununla ilgili onlara 'Bizde aşı var, gelin aşı olun' çağrısında bulunmuştuk. Ancak bunun dışında, herhangi bir turizm acentasının Türk vatandaşlarını Sırbistan'a getirip aşı olmalarını sağlaması gibi bir durum söz konusu değil. Olsa, buradaki yetkili makamların haberi olurdu. Sağlık Bakanı Ana Brnabic de bir açıklama yaparak, bundan sonra yurt dışından gelenlere aşı yapılmayacağına dair bilgi verdi."

