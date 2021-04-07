07 Nisan 2021, Çarşamba
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Yemeksepeti'nin yeni hedefi sendika! Araları bozuldu

Yemeksepeti bu defa sendika ile gerginlik yaşıyor! Geçtiğimiz günlerde 21.5 milyon üyesinin bilgilerini çaldıran Yemeksepeti'nin şimdi de sendikayla arası bozuldu. 'in "İş yeri ve iş kolu değişikliğiyle 2 bin civarında işçisinin sendika üyeliğini düşürdü" şeklindeki eleştirisine cevap, CEO 'dan geldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Yemeksepeti'nin yeni hedefi sendika! Araları bozuldu

Geçtiğimiz günlerde 21.5 milyon üyesinin bilgilerini çaldıran Yemeksepeti'nin şimdi de sendikayla arası bozuldu. 'in "İş yeri ve işkolu değişikliğiyle 2 bin civarında işçisinin sendika üyeliğini düşürdü" şeklindeki eleştirisine cevap, CEO Nevzat Aydın'dan geldi.

Aydın, çalışanlara iyi şartlar sunduklarını belirtti, bunları şöyle sıraladı.

MOTORLU KURYELERİN SAHİP OLDUĞU İMKANLAR:
■ Sektör standartlarının ciddi üzerinde maaş


■ Performans bazlı sipariş başına ekstra prim
■ Online bahşiş ücretleri


■ 7/24 dönen vardiya sistemi (günlük ortalama 8 saat çalışma).
■ Güvenlik ekipmanları


■ Güvenli sürüş eğitimi
■ Evlilikte ve çocuk doğumunda çeyrek altın


■ Ekstra çalışma saatleri için fazla mesai ücreti
■ Aylık ortalama 650 lira yemek kartı ödemesi


■ İlk iş gününden itibaren geçerli .

Yemeksepeti hacklendi mi? Kart bilgileri silme... YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ? KART BİLGİLERİ SİLME...
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