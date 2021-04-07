Yemeksepeti'nin yeni hedefi sendika! Araları bozuldu

Geçtiğimiz günlerde 21.5 milyon üyesinin bilgilerini çaldıran Yemeksepeti'nin şimdi de sendikayla arası bozuldu. Nakliyat-İş'in "İş yeri ve işkolu değişikliğiyle 2 bin civarında işçisinin sendika üyeliğini düşürdü" şeklindeki eleştirisine cevap, CEO Nevzat Aydın'dan geldi.