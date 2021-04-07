Yemeksepeti'nin yeni hedefi sendika! Araları bozuldu
Yemeksepeti bu defa sendika ile gerginlik yaşıyor! Geçtiğimiz günlerde 21.5 milyon üyesinin bilgilerini çaldıran Yemeksepeti'nin şimdi de sendikayla arası bozuldu. Nakliyat-İş'in "İş yeri ve iş kolu değişikliğiyle 2 bin civarında işçisinin sendika üyeliğini düşürdü" şeklindeki eleştirisine cevap, CEO Nevzat Aydın'dan geldi.
Geçtiğimiz günlerde 21.5 milyon üyesinin bilgilerini çaldıran Yemeksepeti'nin şimdi de sendikayla arası bozuldu. Nakliyat-İş'in "İş yeri ve işkolu değişikliğiyle 2 bin civarında işçisinin sendika üyeliğini düşürdü" şeklindeki eleştirisine cevap, CEO Nevzat Aydın'dan geldi.
Aydın, çalışanlara iyi şartlar sunduklarını belirtti, bunları şöyle sıraladı.
MOTORLU KURYELERİN SAHİP OLDUĞU İMKANLAR:
■ Sektör standartlarının ciddi üzerinde maaş
■ Performans bazlı sipariş başına ekstra prim
■ Online bahşiş ücretleri
■ 7/24 dönen vardiya sistemi (günlük ortalama 8 saat çalışma).
■ Güvenlik ekipmanları
■ Güvenli sürüş eğitimi
■ Evlilikte ve çocuk doğumunda çeyrek altın
■ Ekstra çalışma saatleri için fazla mesai ücreti
■ Aylık ortalama 650 lira yemek kartı ödemesi
■ İlk iş gününden itibaren geçerli tamamlayıcı sağlık sigortası.