Türkiye’de spor giyim yatırımı arttı! Fason üretim yapan atölye sayısı yükseldi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok şehirde büyük firmaların yanı sıra küçük atölye yatırımlarının da arttığını söyleyen Kileci, "Özellikle Malatya, Batman ve Midyat gibi merkezler, ciddi yatırım alıyor. Büyük ölçeklilerin yanı sıra küçük yatırımların sayısı da hayli yüksek. Türkiye bu anlamda önemli bir sipariş artışıyla karşı karşıya kaldı. Kalite ve lojistik avantajımız var. Eskiden biz Avrupa'nın alternatifi olurduk, şimdi Avrupa bizim alternatifimiz oldu" dedi.

Bu ürüne olan talebin sadece pandemi ile ilişkilendirmenin eksik olacağını söyleyen Kileci, şunları kaydetti:

"Eskiden özellikle iş yaşamında kılık kıyafete çok dikkat edilirdi. Şimdi şekilcilikten çok natürellik ön plana çıktı. Bu nedenle hemen her marka artan talebe yanıt vermeye çalışıyor."