Dilek Palabıyık kendi markasını yaratmak için kolları sıvadı

Mağazayı İstanbul'un en kalabalık semti olan Osmanbey' de açacağını duyuran Dilek Palabıyık, bu mağazada kendi tarzını yansıtan ürünlere daha fazla yer vereceğini şöyle ifade etti: Bu mağazada elbette her zevke hitap ürünler olacak. Ama benim tarzımı yansıtan ürünler daha ağırlıklı olarak yer alacak. Kıyafet olarak günlük hayatımda spor şıklığı tercih etsem de yeri geldiğinde bulunduğum sosyal ortama en uygun kıyafetleri giyerim. Biz de bu mağazada ve internet sitesinde bu tarz ürünlere daha fazla yer vermeyi düşünüyoruz."

Her şey gibi alışveriş de dijital ortama taşınıyor. Biz de buna göre planlama yaptık. Sadece yüz yüze satışın yapılacağı bir mağaza olmayacaklarını bu ürünleri interneti kullanabilen herkese ulaştırmak istediklerini ifade etti. "Mağazamızda yüz yüze satış yapılacak. Bunun yanında internette de mağaza açarak satış yapmak istiyoruz. Her şey gibi alışveriş de dijital ortama taşınıyor. Biz de tüm planlamamızı buna göre yaptık. Pazara hızlı bir şekilde giriş yapacağız" şeklindeki açıklamalarıyla da Dilek Palabıyık vizyoner bir anlayışa sahip olduğunu gösterdi.