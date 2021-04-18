Harekete geçildi! İşte Türkiye'nin yeni enerji hedefi

DÖRT AŞAMALI ÇALIŞMA

Yapılan ilk sondajlarda Orta Anadolu'da Ankara ve Kırşehir'de 1.000 metre derinlikte 60-80 santigrat derece, Aksaray'da bin 500 metre derinlikte 135, Nevşehir'de ise 3 bin metre derinlikte 183 santigrat ısı keşfi yapıldı. Ayrıca Aydın ve Denizli'de 2 bin 500 metre derinlikte 243 santigrat, Bergama'da ise bin metre derinlikte 140 santigrat derece ısı keşfedildi.