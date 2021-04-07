Son dakika: Borcu olanlara müjde: Faizin bir bölümünü devlet ödeyecek! Detaylar belli oldu

KANUNİ TAKİBATLAR DURDURULUYOR

Borç yapılandırma kapsamında kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatlar ile menkul ya da gayrimenkullerin icra yoluyla satışı da durduruluyor. Kooperatif veya ortaklarının hesaplarına bankalar tarafından konulan blokeler de yapılacak sözleşme ve taahhütnameler ile kaldırılıyor.