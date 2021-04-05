Milyonlarca çalışan için flaş detay! Torba yasa ile büyük değişiklik

3 - NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 50 TL'YE YÜKSELİYOR

17 Mayıs 2021 tarihine kadar devam eden fesih yasağı kapsamında işverenler işçi çıkartamıyorlar. Fesih yasağı süresince işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartma hakkı var. İşveren bu hakkını kullandığında işçiye ücretsiz izinde olduğu her gün için 47.7 TL nakdi ücret desteği ödeniyor.

Torba kanundaki düzenleme ile bu rakam günlük 50 TL'ye çıkartılacak. Nisan ve mayıs ayları için günlük 50 TL üzerinden yapılacak ödemelerden damga vergisi de kesilmeyecek. Böyle olunca nisan ve mayıs aylarında bir ay boyunca nakdi ücret desteğinde olan işçinin eline toplam 1.500 TL geçecek.