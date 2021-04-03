Taksim’de inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi kapılarını açmak için gün sayıyor! Logosu hazır

Taksim'in simge yapılarından olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yenilenen haliyle ekimde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul'u dünya çapında öncü kültür-sanat şehri yapacak olan merkez, 100 bin metrekare kapalı alanda inşa edildi. Dünyadaki en son teknoloji kullanılan yeni AKM, sahne mekanikleriyle 'Cirque de Soleil' şovlarının yapıldığı Las Vegas sahnelerini andırıyor. İnşaatı 1.8 milyar TL'ye mal oldu, 32 ay gibi kısa bir zamanda da tamamlanıyor. Emsalleriyle kıyaslanınca hem 4'te bir fiyatına, hem de 2.5 kat daha az sürede yapılmış olacak. AKM'nin inşaatının yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.