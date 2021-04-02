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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı yüzde 90 tamamlandı! Bakan Ersoy açıkladı: Maliyeti 1.8 milyar lira Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı yüzde 90 tamamlandı! Bakan Ersoy açıkladı: Maliyeti 1.8 milyar lira
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kaba inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. İnşaatın bitimine kısa bir süre kala Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de medya kuruluşlarının genel yayın müdürleri, genel müdürleri, temsilcileriyle bir araya geldi.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 15:10
Program Bakan Ersoy'un sunumu ile başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nin kaba inşaatının yüzde 90'nının bittiğini söyleyen Bakan Ersoy,
"Mekanik inşaatının ise büyük bir kısmı tamamlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar. Merkez dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında 32 ay gibi kısa bir süre inşaatı tamamlanmış olacak" diye konuştu. GALERİ DEVAM EDİYOR "AKM 29 EKİMDE AÇILACAK" Atatürk Kültür Merkezi'nin dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını söyleyen Bakan i Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi'nin 100 bin metrekarelik bir kapalı alanı var. Bu projeyi yaparken amacımız İstanbul'un dünya çapında öncü kültür sanat şehri olmasıdır. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihi cumhurbaşkanımız 29 Ekim olarak açıkladı. Merkezin kaba inşaatının yüzde 90'nı bitti. Sadece mekanik montajı kaldı" diye konuştu. "DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İSİM YAPMIŞ SANATÇILARLA GÖRÜŞÜYORUZ" Atatürk Kültür Merkezi'nde kullanılan mekaniklerin çok özel olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Şu an en son teknoloji Atatürk Kültür Merkezi'nde uygulanıyor. Biz de dışarıdan 85 uzman kadro atama hakkı aldık. 20 ekip de bakanlığımızdan dahil ederek 100 özel kadro ile Atatürk Kültür Merkezi'ni yöneteceğiz.