Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı yüzde 90 tamamlandı! Bakan Ersoy açıkladı: Maliyeti 1.8 milyar lira

"DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İSİM YAPMIŞ SANATÇILARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Atatürk Kültür Merkezi'nde kullanılan mekaniklerin çok özel olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Şu an en son teknoloji Atatürk Kültür Merkezi'nde uygulanıyor. Biz de dışarıdan 85 uzman kadro atama hakkı aldık. 20 ekip de bakanlığımızdan dahil ederek 100 özel kadro ile Atatürk Kültür Merkezi'ni yöneteceğiz.