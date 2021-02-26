Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Cami tamamlanmak üzere! Son durum havadan görüntülendi Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Cami tamamlanmak üzere! Son durum havadan görüntülendi
Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 86'sı tamamlandı. Mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin bina dışı ve çatı işleri bitti. Hareketli sahne ve opera salonunun yapımında sona yaklaşılan merkezin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki çalışmalar sürüyor. AKM inşaatının haziranda tamamlanması planlanıyor. Öte yandan Taksim'de yüzde 99'u tamamlandığı belirtilen camideki son durum havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 13:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıkılan AKM'nin mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan yeni merkezin inşaatındaki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.
Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları devam ediyor.
Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da hatırasını korumak adına aslına uygun şekilde yapılan merkezde, yine eski binanın opera fuayesindeki döner merdiven de aslına uygun inşa ediliyor.
Merkezdeki ses emici özelliği bulunan opera fuaye akustik asma tavanın yapımının da yüzde 70'i tamamlandı.