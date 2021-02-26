Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Cami tamamlanmak üzere! Son durum havadan görüntülendi

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 86'sı tamamlandı. Mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin bina dışı ve çatı işleri bitti. Hareketli sahne ve opera salonunun yapımında sona yaklaşılan merkezin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki çalışmalar sürüyor. AKM inşaatının haziranda tamamlanması planlanıyor. Öte yandan Taksim'de yüzde 99'u tamamlandığı belirtilen camideki son durum havadan görüntülendi.