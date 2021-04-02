Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor!

Pakdemirli bu kapsamda, özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere toplamda 85 milyon liralık üretim desteğini bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN