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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor!

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilerimize 85 milyon liralık destek ödemesini bugün yapıyoruz" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilerimize 85 milyon liralık destek ödemesini bugün yapacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü yaptıkları yeni düzenlemelerle her yıl desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Pakdemirli bu kapsamda, özellikle ve yetiştiriciliği başta olmak üzere toplamda 85 milyon liralık üretim desteğini bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

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