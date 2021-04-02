Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kritik toplantı
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya gelecek. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda büyükelçilere "ekonomi reformları"na ilişkin sunum yapacak olan Elvan, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verecek
EKONOMİ AA
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EKONOMİ REFORMLARINI ANLATACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek.
EKONOMİ REFORMLARINI ANLATACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, AB büyükelçilerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulunacak.
Bakan Elvan, bugün saat 15.30'da başlayacak görüşmede, büyükelçilere, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları cevaplayacak.