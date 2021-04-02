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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kritik toplantı

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı , üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya gelecek. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda büyükelçilere "ekonomi reformları"na ilişkin sunum yapacak olan Elvan, ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verecek

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek.

EKONOMİ REFORMLARINI ANLATACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, AB büyükelçilerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulunacak.

Bakan Elvan, bugün saat 15.30'da başlayacak görüşmede, büyükelçilere, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları cevaplayacak.

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