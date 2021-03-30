Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Suyun buharlaşmasına izin vermemeliyiz

Su Pozitif Türkiye webinarının açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ülkemizi su stresinden kurtaracak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Yeraltı barajlarının yapımına hız verdik. Geçen yıl 26 baraj yaptık, bu yıl 50 tane daha yapacağız. 2023'e kadar ise toplam 150 baraj sayısına ulaşacağız. Su ile ilgili projeler dünyanın en kârlı yatırımları arasında yer alıyor. Hem sosyal hem de ekonomik değeri çok yüksek. Yatırımlar 5 ila 8 yılda kendini ödüyor" dedi. Bu yılı 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettiklerini anımsatan Pakdemirli, sulama yatırım bütçesini 2,4 kat artırarak, 15,3 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti. Pakdemirli, yeni sulama yatırımlarının tamamını modern ve kapalı sistemde projelendirdiklerini belirterek, "Bu yıl 51'i baraj olmak üzere toplam 382 tesisi hizmete almayı planlıyoruz" diye konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ: SU VATANDIR BUHARLAŞMASIN

Webinara Diyarbakır'daki temasları sırasında canlı olarak sahadan katılan Bakan Pakdemirli önceki gün yapılan 1. Su Şurası'na değinerek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Türkiye'nin ilk Su Şurası'na 29 Mart'ta başlattık. Aynı zamanda da 64 ilde 5,2 milyar liralık yatırımla hayata geçen 363 tesisin açılışını yaptık. Eğer önlem alınmazsa 2030 yılında dünyadaki mevcut temiz su ihtiyacın ancak yüzde 60'ını karşılayabilecek. 1. Su Şura'sını, ekim ayında tamamlayıp, şura sonuç belgesi ve eylem planlarını hazırlayarak kamuoyuna açıklayacağız. Su tabi ki hayat. Su, insanlık tarihinin, gelişimin sembolü, medeniyetlerin temeli. Uğruna savaş verilmiş, sınırları belirleyen su bugün geçmişten daha da önemli. 4 tarafımız suyla çevrili ama tuzlu. Tatlı sular ya yeraltında buzullarda. Kabaca dünyadaki suyun sadece yüzde 1'i tatlı su. Bizim de bütün gayretimiz suyu depolamak. 20 yılda 600 baraj inşa ettik. Şu anda 870 üzerinde baraja ulaştık.

Suyun depolanmasının hayat kaynağının ileriye yönelik en önemli yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün suyumuzun en önemli kısmını tarımda kullanıyoruz. O yüzden tarımdaki vahşi sulamadan sabit sulamaya dönmemiz gerekiyor. Bugün itibarıyla yaptığımız su projelerini verimliliği artırmak için kapalı sistemle yapıyoruz. Mevcutları da kapalıya çevirmek gibi bir ev ödevimiz var. Dünyada bunun benzer uygulamaları var. Biz de bunu hayata geçiriyoruz. 2030 yılında su kullanımına ilişkin kısıtlamalar daha da artacak. Eğer önlem alınmazsa dünya nüfusunun sadece yüzde 60'ına yetecek kadar su kaynağı olacak. Dolayısıyla bundan sonraki adımlarımız daha da önem kazanıyor. Biz de tüm faaliyetlerimizi su kaynaklarını çoğaltmaya yönelik planlıyoruz. Suyu buharlaşmadan daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Son söz olarak Su Şurası'nın iki önemli sloganını hatırlatmak istiyorum: Suyun gücü milletle buluyor ve su vatandır."