Ekonomi Reform Paketi 2021: Ekonomi Reform Paketi neyi kapsıyor, içinde neler var? İşte maddeler...

Ekonomi Reform Paketi neyi kapsıyor, içinde neler var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomik reform takvimini açıkladı. Bakan Elvan "Ekonomide reformlarımızın takvimini tamamladık." ifadelerini kullandı.Buna göre harcama disiplini sağlanacak, kamu borç yönetimi güçlendirilecek. Son dakika açıklaması sonrasında vatandaşlar paketin içinde yer alan maddeleri merak ediyor. İşte, Ekonomi Reform Paketi neyi kapsıyor, içinde neler var? İşte maddeler...