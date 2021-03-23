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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ekonomi Reform Paketi 2021: Ekonomi Reform Paketi neyi kapsıyor, içinde neler var? İşte maddeler... Ekonomi Reform Paketi 2021: Ekonomi Reform Paketi neyi kapsıyor, içinde neler var? İşte maddeler...
Ekonomi Reform Paketi neyi kapsıyor, içinde neler var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomik reform takvimini açıkladı. Bakan Elvan "Ekonomide reformlarımızın takvimini tamamladık." ifadelerini kullandı.Buna göre harcama disiplini sağlanacak, kamu borç yönetimi güçlendirilecek. Son dakika açıklaması sonrasında vatandaşlar paketin içinde yer alan maddeleri merak ediyor. İşte, Ekonomi Reform Paketi neyi kapsıyor, içinde neler var? İşte maddeler...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 22:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 22:11
Son dakika haberi... Ekonomide Reform takvimini açıklayan Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." notunu düştü. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, Ekonomi Reform Paketi içinde yer alan detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI'NDA ÖNE ÇIKAN 10 ANA BAŞLIK ŞÖYLE:
Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
EKONOMİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR?
-Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulması, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulması bekleniyor.
-Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketinde bulunan önemli başlıklar arasında yer alacak.
-Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik pakette bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetiminin yer alacağı düzenlemeler olacak.