Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 9 Nisan'da hesaplara yatacak
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.
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Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Bakan Selçuk "Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.