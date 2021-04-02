02 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 9 Nisan'da hesaplara yatacak

Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 9 Nisan'da hesaplara yatacak

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
ABONE OL
Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 9 Nisan'da hesaplara yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

Bakan Selçuk "Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Kişi başı 1500 TL ödeme yapacağız BAŞKAN ERDOĞAN: KİŞİ BAŞI 1500 TL ÖDEME YAPACAĞIZ
Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için yeni gelişme var mı? Son açıklamalar... ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILDI MI? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN YENİ GELİŞME VAR MI? SON AÇIKLAMALAR...
Sosyal ödemelerde yeni dönem SOSYAL ÖDEMELERDE YENİ DÖNEM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA