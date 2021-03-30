Başkan Erdoğan duyurdu: Kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız

Türkiye'nin gözü Kabine toplantısı sonrası çıkacak kararlardaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonunda flaş kararları açıkladı. Kabinenin gündeminde lokantalar ve kafeler de vardı. Başkan Erdoğan ayrıca, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...