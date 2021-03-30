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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan duyurdu: Kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız Başkan Erdoğan duyurdu: Kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız
Türkiye'nin gözü Kabine toplantısı sonrası çıkacak kararlardaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonunda flaş kararları açıkladı. Kabinenin gündeminde lokantalar ve kafeler de vardı. Başkan Erdoğan ayrıca, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 10:32
Koronavirüs ile ilgili sözlerine "Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." ile başlayan Erdoğan yeni kararları açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan,
"Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.
Buna göre; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.
LOKANTA VE KAFELER İÇİN FLAŞ KARAR Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.