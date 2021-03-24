Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için yeni gelişme var mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ekonomi tedbirleri kapsamında ödenen ücretsiz izin desteği sürüyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere ödenen destek ödemesi için 2 ay uzatma kararı alınmıştı. Uzatma kararı sonrasında ödemelerin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. İşte, ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için yeni gelişme var mı? Son açıklamalar...