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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için yeni gelişme var mı? Son açıklamalar... Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için yeni gelişme var mı? Son açıklamalar...
Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ücretsiz izin maaş desteği olarak bilinen nakdi ücret desteği için uzatma kararı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Kısa çalışma ödeneğinin Mart ayında sona erecek olması nedeniyle nakdi ücret desteğinin sona erme tarihi hakkında sorgulamalar sürüyor. İşte, Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için yeni gelişme var mı? Son açıklamalar...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 16:12
Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için yeni gelişme var mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ekonomi tedbirleri kapsamında ödenen ücretsiz izin desteği sürüyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere ödenen destek ödemesi için 2 ay uzatma kararı alınmıştı. Uzatma kararı sonrasında ödemelerin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. İşte, ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için yeni gelişme var mı? Son açıklamalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Normal şartlarda 17 Mart'ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ödemeleri 2 ay daha uzatıldı. Bu kapsamda yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs'ta sona erecek.
Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyor ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE KADAR?
İşsizlik sigortası kanununun geçici 24. madde kapsamında günlük 39.24 TL olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği, geçici 27 madde (a) bendi kapsamında günlük 44.15 TL olan işveren SGK primi desteği, (b) bendi kapsamında işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39.24 TL olarak ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, (c) bendi kapsamında hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununca verilen günlük 34.34 TL nakdi ücret desteği asgari ücret artış oranında artırıldı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.